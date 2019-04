POL-OH: Büste vom Betonsockel gestoßen, Einbruch in Gartenhütte, Einbruch gescheitert, Holzstapel brannte

Vogelsberg (ots) – Medieninformation vom 25.04.2019

Büste vom Betonsockel gestoßen Lauterbach – Auf dem Gelände des

Alexander-von-Homboldt-Gymnasium in Lauterbach stießen Unbekannte am

Mittwoch oder eine unbestimmte Zeit davor eine Büste vom Betonsockel.

Wie hoch der Sachschaden liegt, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise

zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der

Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter

www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Gartenhütte Schotten – Wie der Polizei erst jetzt

bekannt wurde, brachen unbekannte Täter, zwischen dem 27. März und 9.

April, in eine Gartenhütte in der Kleingartengartenanlage am

„Alteburg-Park“ ein. Aus der Hütte entwendeten sie einen

Stromgenerator, einen Rasenmäher, einen Häcksler sowie eine

Heckenschere. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.900. Hinweise

zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der

Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter

www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch gescheitert Schotten – Ein Einbruch in ein Bürogebäude

durch unbekannte Täter scheiterte am Mittwoch (24.4.) oder eine

unbestimmte Zeit davor in der Lohgasse. Die Einbrecher versuchten

eine Balkontür gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Es

entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise zu der Straftat

erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98

90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Holzstapel brannte Homberg (Ohm) – An einem Feldweg brannte

zwischen den Ortschaften Homberg und Büßfeld am heutigen

Donnerstagmorgen (25.4.), gegen 1:30 Uhr, ein Teil eines Holzstapels.

Die alarmierte Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Die

Brandursache ist derzeit noch unklar. Wie das Fichtenholz in Brand

geraten konnte, untersuchen jetzt die Brandermittler der Polizei. Es

entstand ein Schaden von rund 550 Euro. Hinweise zu der Straftat

erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97

40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen

06641/971-130

