POL-WE: Pressemeldung vom 25.04.2019: Fernwald/Butzbach: Kripo fahndet nach Räuber

Friedberg (ots) –

Mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera versucht die

Gießener Kriminalpolizei einen Räuber, der offenbar für zwei

gleichgelagerte Taten im letzten Sommer in Butzbach und in

Fernwald-Steinbach in Frage kommt, zu fassen.

Der gesuchte dunkelhaarige Mann soll auffallend groß (mindestens

185 Zentimeter) und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er wird als

sportliche und schlanke Person beschrieben. Bei der Tat in Fernwald

trug er offenbar ein blau-türkises T-Shirt mit der Aufschrift

„BAGELS“ sowie eine lange graublaue Hose und eine schwarze Base-Cap.

Offenbar beging er am Montag, 16.07.2018, gegen 11.20 Uhr, in der

Rudolf-Diesel-Straße in Steinbach einen schweren Raub. Vor einem

Einkaufsmarkt hatte er sich zunächst unbemerkt einer Frau genähert.

Offenbar gab er mit einer Schreckschusswaffe einen Schuss ab und

entriss der Frau kurz danach die mitgeführte Einkaufstasche.

Anschließend konnte er unerkannt entkommen.

Ähnlich verlief eine Tat, die sich zehn Tage später am Donnerstag,

26.07.2018, gegen 22.50 Uhr, vor einem Getränkemarkt in der

Philipp-Reis-Straße in Butzbach ereignete. Auch hier hatte der

Unbekannte mit einer Schreckschusswaffe zunächst in die Luft

geschossen. Er entriss einem Angestellten mitgeführte Unterlagen, die

er in der Hand hielt, und flüchtete zu Fuß.

Aufgrund der abgegebenen Beschreibungen ist davon auszugehen, dass

beide Taten von derselben Person begangen wurden. Die Videoaufnahmen

stammen aus einer Videoüberwachung eines Lebensmittelmarktes in der

Rudolf-Diesel-Straße in Fernwald-Steinbach und wurden am

Montagvormittag (16.7.2018) gefertigt. Sie zeigen den mutmaßlichen

Täter wenige Minuten vor der Tat.

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zur abgebildeten bzw.

beschriebenen Person geben können.

