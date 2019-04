FW-E: Gewitter verursacht in Essen 50 Einsätze

Essen-Stadtgebiet, 25.04.2019 (ots) –

Kurz und heftig zog gestern Abend (24.04.2019) die angekündigte

Gewitterfront über Essen hinweg. Der erste dokumentierte Einsatz

begann um 19.38 Uhr, bereits gegen 21.50 Uhr war der Spuk auch schon

wieder vorbei, der letzte Einsatz abgearbeitet. Regengüsse, Sturmböen

und ein ordentliches Blitzlichtgewitter sorgten für insgesamt 50

Feuerwehreinsätze. Gleich zu Beginn lösten, vermutlich durch

Blitzaktivitäten, fünf Brandmeldeanlagen aus. In vier Fällen schlug

der Blitz in Gebäude und Bäume ein, es kam zu geringen Sachschäden.

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, überflutete Straßen und Keller

beschäftigten die Einsatzkräfte von Freiwilliger- und

Berufsfeuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren waren gegen 20.00 Uhr

vorsorglich in die Gerätehäuser alarmiert worden, um kurzfristige

Verfügbarkeiten zu erzielen. Diese Maßnahme nahm die Leitstelle um

22.40 Uhr zurück. Unabhängig vom Wettergeschehen, aber trotzdem in

der heißen Phase des Gewitters, musste eine liegengebliebene S-Bahn

geräumt werden. Die Bahn war wegen Stromausfalls gestrandet, die

Ursache dafür nicht bekannt. Fahrgäste berichteten, dass sie etwa

zwei Stunden in der Bahn hätten ausharren müssen. Um 21.23 Uhr wurde

schließlich die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, etwa 150 Menschen aus

zwei Zugteilen konnten die Bahn mit Unterstützung der Einsatzkräfte

verlassen und wurden mit einem bereitgestellten Bus der Ruhrbahn

sowie etlichen Taxis zum Hauptbahnhof gebracht. Verletzt wurde

niemand, die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle um 23.15 Uhr an den

Notfallmanager der Bahn AG. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.