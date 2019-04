POL-ME: An Container gezündelt: Polizei stellt Personalien von drei Verdächtigen fest – Velbert – 1904147

Mettmann (ots) –

Die Polizei hat am Mittwochabend (24. April 2019) nach der

versuchten Inbrandsetzung eines Containers in Velbert-Langenberg die

Personalien von drei Tatverdächtigen (15, 17 und 21 Jahre alt)

festgestellt. Auf die Spur des Trios waren die Polizeibeamten

aufgrund des beherzten Eingreifens eines Zeugen gekommen.

Gegen 22:25 Uhr beobachtete ein 37-jähriger Velberter drei

Jugendliche dabei, wie diese gerade etwas Brennendes in einen

Container an der Ecke Feldstraße / Hauptstraße geworfen hatten. Der

Mann schrie das Trio an, woraufhin es aufhörte zu zündeln und zu Fuß

über die Hauptstraße in Richtung des dortigen Tunnels flüchtete. Der

Velberter löschte das noch nicht vollständig entfachte Feuer und

verhinderte so, dass ein Sachschaden entstand. Er alarmierte die

Polizei und verfolgte die Jugendlichen bis zu einer Pizzeria an der

Hauptstraße.

Dank der Hilfe des Zeugen konnten die Beamten hier tatsächlich

zunächst zwei jugendliche Tatverdächtige antreffen (15 und 17 Jahre

alt). Noch während die Polizisten die beiden Velberter zu der

versuchten Brandlegung befragten, erschien auch der dritte

Tatverdächtige, ein 21-jähriger Velberter, in der Pizzeria. Bei der

Befragung des Trios erhärtete sich der Verdacht, dass es für die

versuchte Brandstiftung verantwortlich war. Die Beamten stellten die

Personalien des Trios fest. Die beiden Jugendlichen wurden nach

Absprache mit ihren Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen. Auch

der 21-Jährige durfte nach der Feststellung seiner Personalien gehen.

Auf alle drei wartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch

Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Ob das Trio auch für die in der jüngeren Vergangenheit ähnlich

gelagerten Brandstiftungen an Mülleimern und -containern in Velbert

verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der

Kriminalpolizei. Wir berichteten mehrfach und ausführlich zu diesen

Bränden, unter anderem in der Pressemeldung OTS 1903051; siehe Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4212736. Die

Ermittlungen dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an.

