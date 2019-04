POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zeitraum 29.04. bis 03.05.2019

Bonn (ots) –

Montag, 29.04.2019: in Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in

Bad Honnef auf der Brüngsberger Straße, in Impekoven auf der B 56 und

in Oberpleis auf der L 268;

Dienstag, 30.04.2019: in Miel auf dem Heidgesweg, in Beuel auf der

Maarstraße, in Rösberg auf der Metternicher Straße und in Lengsdorf

auf dem Ippendorfer Weg;

Donnerstag, 02.05.2019: in Bad Godesberg auf der Ürziger Straße,

in Widdig auf der L 300, in Meckenheim auf der Kalkofenstraße und in

Bonn auf der Reuterstraße;

Freitag, 03.05.2019: in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Bad

Godesberg auf der Gotenstraße, in Bornheim auf der Grünewaldstraße

und in Bellinghausen auf der L 268.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten

Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden.

