LPI-SLF: Streitigkeit zwischen Nachbarn führt zur Sachbeschädigung an E-Mobil

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Aufgrund von Uneinigkeiten

bezüglich des Grundstücks, kam es in der Vergangenheit des Öfteren zu

Streitigkeiten zwischen zwei Schleizer Nachbarn. Zu

Handgreiflichkeiten kam es bei dieser Nachbarschaftsstreitigkeit

glücklicherweise noch nicht. Dieses Mal eskalierte der Streit in der

Form, dass einer der Beteiligten den Krankenfahrstuhl seines

Kontrahenten beschädigte. Hierzu verschaffte sich der Täter Zugang

zur Garage des Geschädigte, in welcher dessen E-Mobil parkte. Die

hinzugerufene Polizei versuchte die beiden Streithähne zu beruhigen

und eröffnete zudem ein Ermittlungsverfahren gegen den Täter.

