LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Am 24.04.2019 ereignete sich

auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße „Am Oelschweg“

eine Verkehrsunfallflucht. Im Tatzeitraum von 5:00 Uhr bis 17:50 Uhr

befuhr der unbekannt Täter mit seinem Fahrzeug den besagten Parkplatz

und kollidierte dort mit einem abgeparkten Fahrzeug. Dabei wurde das

parkende Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher

geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schleiz zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

