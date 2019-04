POL-WAF: Telgte. Firmeninhaber überrascht Altmetalldiebe auf frischer Tat

Warendorf (ots) – Zu einer gefährlichen Begegnung mit zwei Dieben

kam es am Mittwoch, den 24.04.2019, um 21.10 Uhr, auf dem

Betriebsgelände einer Dachdeckerei am Orkotten. Der 59-jährige

Betriebsinhaber hatte die bislang unbekannten Täter beim Diebstahl

von Altmetall überrascht. Um die Personen an der Flucht mit ihrem Pkw

zu hindern, warf er mehrere Europaletten vor deren Fahrzeug. Die

Diebe räumten diese jedoch beiseite und flüchteten in ihrem Pkw.

Hierbei musste der 59-Jährige zur Seite springen, um nicht angefahren

zu werden.

Der Zeuge konnte die Personen wie folgt beschreiben: Täter 1 war

ein südländischer Typ, 35 bis 40 Jahre alt, trug einen Vollbart und

hatte einen auffällig dicken Bauch. Täter 2 war 20 bis 30 Jahre alt,

ebenfalls Südländer und auffällig groß und schlank. Er hatte einen

Drei-Tage-Bart und trug eine kurze helle Hose. Die Personen

flüchteten in einem silberfarbenen VW Sharan oder Seat Alhambra mit

auswärtigem Kennzeichen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei

verlief ergebnislos.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben

können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000

oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.