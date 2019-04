POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet

Hamm-Mitte (ots) – Am Mittwoch, 24. April 2019, gegen 18.20 Uhr,

wurde ein 62-jähriger Radfahrer aus Hamm im Einmündungsbereich

Hafenstraße/Poststraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein

bislang unbekannter Autofahrer bewegte sich auf der Hafenstraße in

Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte, nach rechts auf die Poststraße

abzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 62-jähriger Velofahrer den Radweg

der Hafenstraße in gleicher Höhe. Beim Abbiegen übersah der

unbekannter PKW-Fahrer den rechts neben ihm befindlichen Radfahrer.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung

verhindern und kam hierbei zu Fall. Zu einer Berührung mit dem

Kraftfahrzeug kam es nicht. Das gänzlich unbekannte Auto setzte seine

Fahrt auf der Poststraße in Fahrtrichtung Innenstadt weiter fort. Mit

einem Rettungswagen wurde der Mountainbikefahrer einem Hammer

Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder

verlassen konnte. An dem Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa

50 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0

entgegen. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm

