POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Westen (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der Dortmunder

Straße wurde am Mittwochnachmittag (24. April) ein 26-jähriger

Nissanfahrer aus Hamm schwer verletzt sowie zwei Autos beschädigt. In

Höhe des Hauses Nummer 125 fuhr ein 65-Jähriger aus Rheine um etwa

16.55 Uhr mit seinem Mitsubishi auf den verkehrsbedingt wartenden

Micra auf. Beide hatten die Dortmunder Straße zuvor in Fahrtrichtung

Innenstadt befahren. Der 26-Jährige wurde einem Hammer Krankenhaus

zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand ein

Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. (es)

