POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit Bericht aus dem Landkreis Heilbronn vom 24.04.2019

Heilbronn (ots) – Landkreis Heilbronn Schwaigern: Dachstuhlbrand

Am Mittwochabend, gegen 18.40 Uhr, meldeten Anrufer der Feuerwehr und

Polizei einen Gebäudebrand in der Gemminger Straße. An einem älteren

Gebäude würde das Dach brennen, das Feuer hat bereits auf

nebenste-hende Bäume übergegriffen. Nach ersten Ermittlungen ist das

Gebäude unbewohnt, jedoch immer noch an die Strom-versorgung

angeschlossen. Brandursächlich dürfte der starke Wind gewesen sein,

der die Oberleitungen an dem Ge-bäude herausgerissen und

zusammenschlagen ließ. Durch die daraus entstehenden Funken dürfte

sich das Holz des Dachstuhles entzündet haben. Die Feuerwehren aus

Eppingen, Niederhofen, Schwaigern, Massenbach, Stetten und Leingarten

waren im Einsatz. Das Gebäude ist teilweise einsturzgefährdet und

muss nach und nach abgerissen wer-den.

Michael Phillipp

