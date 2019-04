POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidum Heilbronn mit einer Meldung aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) – Neckar-Odenwald-Kreis Mudau: Brand in einem

holzverarbeitenden Betrieb Am Mittwoch, gegen 20.00 Uhr, meldeten

Anrufer Polizei und Feuerwehr einen Brand Im Stöckig. Offenbar

brannte dort ein Anhänger in einem Gewerbeanwesen. Als die Feuerwehr

und die Polizei in das Gelände eindringen wollten, versperrte

zunächst ein verschlossenes Tor die Zufahrt. Als dieses geöffnet war

konnte mit den Löscharbeiten begonnen werden. Nach ersten

Feststellungen brannten ein Wohnwagen, ein Lieferwagen und ein

Anhänger aus. Des Weiteren geriet eine größere Menge gelagertes Holz

in Brand. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf mindestens 10.000

Euro. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Wehren aus Mudau,

Schloßau, Steinbach und Langenelz waren mit einer Vielzahl von

Einsatzkräften vor Ort. Sachdienliche Hinweise zu dem Brand nimmt das

Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.

Michael Phillipp

