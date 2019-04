POL-OB: Oberhausener fügt sich selbst mit einem Messer Verletzungen zu.

Oberhausen (ots) – Am 24.04.2019 gegen 18:35 Uhr verständigten

Angehörige die Polizei, dass sich ein 41-jähriger Oberhausener auf

der Straße Zum Steinacker ein Messer an den Hals hält. Bei Eintreffen

der Beamten konnten diese schon leichte Verletzungen am Hals des

Betroffenen feststellen. Auf Beschwichtigungsversuche der Beamten

oder auch anwesende Angehörige reagierte die Person nicht. Bei jeder

Annäherung grinste die Person und machte eindeutige Stoßbewegungen

mit dem Messer in Richtung seines Halses. Nach Auskunft der

Angehörigen leidet die Person an einer psychischen Erkrankung, nehme

aber keine Medikamente. Bei Einsetzen des Unwetters wollte die Person

mit seinem Schlüssel die Haustür seiner Wohnanschrift aufschließen

und hineingehen. Auf Ansprache konnte dieses zunächst verhindert

werden. Nach geraumer Zeit versuchte er erneut das Wohnhaus zu

betreten, reagierte aber diesmal auf die direkte Ansprache nicht. Um

die im Haus befindlichen Angehörigen nicht in Gefahr zu bringen,

wurde ein Kinderfahrrad in Richtung des Betroffenen geworfen und es

erfolgte der sofortige Zugriff. Hierbei verletzte sich der Betroffene

noch ein weiteres Mal mit dem Messer am Hals. Anschließend konnte er

fixiert und ihm das Messer abgenommen werden. Nach notärztlicher

Versorgung wurde er ins Krankenhaus verbracht. Neben der Behandlung

seiner Verletzungen wird er auch einer psychologischen Untersuchung

unterzogen. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine

Informationen vor.

