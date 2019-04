POL-BI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 33

Bielefeld (ots) – Bu.

Auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Osnabrück ereignete sich am

24.04.2019, gegen 18:49 Uhr, in Höhe des Rastplatzes „Hövelsenne“ ein

schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Bielefelderin ums

Leben kam.

Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie auf dem rechten

Fahrstreifen mit ihrem Ford Fusion die Kontrolle über den Kleinwagen.

Dieser schleuderte in die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam

quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Die Unfallfahrerin konnte zwar von Ersthelfern aus ihrem stark

beschädigten PKW befreit werden, erlag jedoch noch an der

Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallwagens wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die

BAB 33 in Fahrtrichtung Osnabrück für gut 3 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Bielefeld | Publiziert durch presseportal.de.