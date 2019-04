POL-HAM: Ein Verletzter nach Auseinandersetzung auf der Wilhelmstraße

Hamm-Westen (ots) – Am frühen Mittwochabend (24. April) kam es auf

der Wilhelmstraße zu einem tätlichen Streit unter Beteiligung einer

größeren Menschenmenge. Hierbei wurde ein 27-jähriger Bochumer leicht

verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein mit zwei Brüdern

besetztes Auto gegen 18.10 Uhr in Höhe Haus Nummer 44 auf der

Fahrbahn gehalten. Daraufhin begab sich eine Personengruppe von etwa

sechs Männern aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen auf die

Straße in Richtung des Fahrzeugs. Nach einem kurzen Wortgefecht kam

es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die

beiden mittlerweile ausgestiegenen Fahrzeuginsassen von den

unbekannten Männern attackiert wurden. Infolge der Angriffe, bei

denen es sich unter anderem um Faustschläge handelte, kam der

27-jährige Geschädigte zu Fall und wurde anschließend am Boden

liegend von einer bislang unbekannten männlichen Gestalt getreten.

Ein weiterer Mann stieß mit einem nicht näher zu beschreibenden

Messer in Richtung des Leidtragenden. Zu einer Berührung kam es

jedoch nicht. Diese Person wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt.

Sie soll zirka 180 Zentimeter groß und braune Haare gehabt haben.

Bekleidet war die Person mit einem silberfarbenen Shirt und einer

schwarzen Hose. Eine weitere fremde Person soll während der Attacken

eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen und in der Hand gehalten

haben, ohne auf jemanden zu zielen. Dieser Mann soll etwa 30 Jahre

alt und ungefähr 175 Zentimeter groß gewesen sein. Seine blonden

Haare waren zu einem Zopf gebunden, er trug weiße Stiefel und ein

silbernes Oberteil. Zwei weitere Tatbeteiligten waren den

Beschreibungen nach ungefähr 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß

und trugen Tattoos auf beiden Unterarmen. Bei der dickeren der

beiden Personen sei ein Goldring mit einem schwarzen Stein sowie ein

schwarzer Vollbart ein auffälliges Merkmal gewesen. Die

Personengruppe entfernte sich nach Tatbegehung in unbekannte

Richtung. Der Geschädigte wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt,

welches er noch am Abend wieder verließ. Sein 23-jähriger Bruder

blieb unverletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter

02381-916-0 entgegen. (es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.