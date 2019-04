POL-PDTR: Brand eines alten Bauernhauses

Hentern (ots) – Am Mittwoch, den 24.04.2019, kam es gegen 19 Uhr

im Ortskern Hentern zu einem Brand eines älteren und leer stehenden

Hauses. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren

Vierherrenborn, Zerf, Kell am See, Saarburg, Lampaden sowie Hentern

unter Kontrolle gebracht werden. Die Ermittlungen wurden durch die

Kriminalpolizei aufgenommen.

