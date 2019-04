POL-PDKL: Verlorenes Metallteil führt zu Unfall mit erheblichen Sachschäden -Zeugenaufruf

Kaiserslautern (ots) –

Am Mittwochnachmittag löst ein auf der Fahrbahn liegendes

Metallteil auf der BAB 6 an der Anschlussstelle KL-Ost in Richtung

Mannheim einen folgenschweren Unfall aus. Gegen 15.40 überfährt

zunächst ein Klein-LKW-Fahrer ein größeres Metallteil und beschädigt

sich dadurch das linke Vorderrad. Er kann zum Radwechsel noch von der

Autobahn abfahren. Zwei nachfolgende PKW-Fahrer haben jedoch weniger

Glück. Während der eine das Metallteil überfährt und sich ebenfalls

sein Vorderrad beschädigt, wird der Gegenstand dadurch frontal gegen

den nachfolgenden PKW geschleudert und beschädigt diesen massiv im

Frontbereich, Die Schäden dürften sich auf mindestens 5000,- Euro

belaufen. Bei dem Metallteil handelt se sich um ein ca. 10 kg

schweren Unterlegkeil aus Metall. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern

sucht mögliche Zeugen, die gesehen haben, wer diesen Gegenstand

verloren hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Kaiserslautern | Publiziert durch presseportal.de.