POL-DEL: PKW gerät in Ahlhorn in Gegenverkehr – zwei Verletzte

Delmenhorst (ots) – Am 24.04.2019 gegen 16.50 Uhr kommt es auf der

Oldenburger Straße in Großenkneten-Ahlhorn zu einem

Frontalzusammenstoß von zwei PKW. Der 27-jähriger Fahrer eines Opel

Corsa befuhr die Oldenburger Straße aus Richtung Sage kommend

Richtung Kreisverkehr. Etwa 200 Meter vor dem Kreisel gerät er aus

unbekannten Gründen auf den linken Fahrstreifen und stößt hier

frontal gegen den entgegenkommenden Smart eines 60-jährigen Fahrers

aus der Gemeinde Großenkneten. Sowohl der Smartfahrer als auch der

27-jährige aus der Gemeinde Garrel werden leicht verletzt in

Krankenhäuser eingeliefert. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden

abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge

war die Oldenburger Straße bis etwa 18:15 Uhr voll gesperrt, wobei es

zu Behinderungen kam.

