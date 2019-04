POL-PDLD: Berg/Pfalz – Vorfahrtsverletzung am Kreisverkehrsplatz

Berg/Pfalz (ots) – Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am

23.04.2019, um 05.08 Uhr, die Hagenbacher Straße in Neulauterburg in

Fahrtrichtung Berg. An dem dortigen Kreisverkehrsplatz missachtete er

die Vorfahrt einer im Kreisverkehr befindlichen, 26-jährigen

Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem

ein Schaden von etwa 4000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wurde

leicht verletzt.

