POL-PDLD: Edenkoben – 21 Temposünder beanstandet

Edenkoben (ots) –

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr wurden heute in der Weinstraße 21

Temposünder beanstandet, die zu schnell in der 30er Zone unterwegs

waren. Der schnellste Autofahrer wurde mit 60 km/h gemessen. Ihn

erwartet ein Bußgeldbescheid. Vier Gurtmuffel mussten eine Verwarnung

in Höhe von 30.- Euro bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron

Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.