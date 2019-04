LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Erfurt (ots) –

Am 20.12.2018 befand sich ein 19-Jähriger mit Freunden in der

Straßenbahnlinie 3 in Erfurt. Die Freunde lachten während sie

sich unterhielten. Ein unbekannter Fahrgast fühlte sich dadurch

provoziert. Er wurde aggressiv und warf unvermittelt eine

Bierglasflasche in Richtung der Gruppe. Der 19-Jährige wurde dabei am

Kopf getroffen und verletzt. Der unbekannte Täter stieg mit seinem

Begleiter an der Haltestelle Webergasse aus und ging in Richtung

Bergstraße davon. Wer kennt den unbekannten Mann? Hinweise nimmt der

Inspektionsdienst Nord (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer

406352 entgegen. (JN)

