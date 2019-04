LPI-NDH: Wer erkennt seinen Bollerwagen?

Sondershausen (ots) –

Mitte April fanden Polizisten in der Bergstraße in Sondershausen

einen blauen Bollerwagen. Die Beamten stellten den Wagen sicher.

Bislang konnte nicht geklärt werden, wem der Bollerwagen gehört. Der

Eigentümer wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen

unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Nordhausen | Publiziert durch presseportal.de.