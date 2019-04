POL-ME: Autofahrer kommt von Straße ab: Hoher Sachschaden – Ratingen – 1904142

Mettmann (ots) –

Am Dienstagnachmittag (23. April 2019) hat ein 39-jähriger

Wuppertaler bei einem Verkehrsunfall mehrere Autos beschädigt, welche

am Fahrbahnrand der Berliner Straße in Ratingen geparkt waren.

Der Wuppertaler war gegen 15:30 Uhr mit seinem Kia Sorento über

die Berliner Straße unterwegs, als er laut eigenen Angaben eine

Linkskurve falsch einschätzte und die Kontrolle über sein Fahrzeug

verlor. Sein Wagen rutschte nach rechts von der Straße ab und prallte

dabei gegen insgesamt vier dort ordnungsgemäß geparkte Pkw. Dabei

wurden zwei der dort abgestellten Autos derart beschädigt, dass sie

nicht mehr fahrbereit waren. Hierbei handelte es sich um einen BMW

sowie einen Kia. Auch der Wagen des Wuppertalers war im Frontbereich

derart verformt, dass er sein Auto nicht mehr weiterfahren konnte. Es

wurde nach der Unfallaufnahme abgeschleppt.

Die geschätzte Höhe des Gesamtschadens an den fünf Autos beträgt

insgesamt rund 30.000 Euro.

