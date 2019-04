POL-ME: Audi Quattro RS3 ging in Flammen auf – Ratingen – 1904141

Mettmann (ots) –

Am nächtlichen Mittwochmorgen des 24.04.2019, gegen 01.30 Uhr,

wurden Feuerwehr und Polizei zum Gäste-Parkplatz eines Ratinger

Hotels an der Straße An der Pönt in Breitscheid gerufen. Aufmerksame

Zeugen hatten dort einen brennenden PKW bemerkt und sofort den Notruf

gewählt.

Die nach Alarmierung schnell am Einsatzort eingetroffene Ratinger

Feuerwehr konnte den brennenden PKW zwar zeitnah löschen, damit aber

nicht mehr verhindern, dass der ursprünglich silbergraue Audi Quattro

RS3 Sportback mit Mülheimer Kennzeichen vom Feuer total zerstört

wurde. Der entstandene Sachschaden an dem drei Jahre alten Fahrzeug

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 40.000,- Euro.

Die genaue Brandursache ist aktuell noch nicht geklärt. Nach

ersten Ermittlungen der Polizei am Brandort kann eine vorsätzliche

Brandlegung aber nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurde das

Fahrzeugwrack für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Ratinger

Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer

vorsätzlichen Brandlegung eingeleitet und weitere Ermittlungen dazu

aufgenommen. Bisher liegen dazu aber noch keine konkreten Hinweise zu

Identität, Herkunft, Verbleib oder Motiv eines möglichen Täters vor.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon

02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.