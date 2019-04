POL-WE: Ungewöhnliche Parkposition in Büdingen ++ aufeinander geschoben bei Rosbach ++ Mountainbike in Bad Nauheim geklaut ++ Rollerfahrer in Bad Vilbel übersehen ++ Portemonnaie gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots) –

Wer klaute das Mountainbike?

Bad Nauheim: Am Ostermontag entwendete ein Dieb im Eleonorenring

ein schwarz-graues Cube Attention SL Mountainbike im Wert von 900

Euro. Gegenüber der Bonifatiuskirche stand das Fahrrad und war mit

einem Schloss gesichert, was den Dieb offenbar nicht von seiner Tat

abhielt. Zwischen 15 und 21 Uhr wechselte das Zweirad ungewollt den

Besitzer. Um Hinweise auf den Verbleib bittet die Polizei in

Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Rollerfahrer übersehen

Bad Vilbel: Aus Karben kommend fuhr ein 47-jähriger Rollerfahrer

aus Frankfurt am Dienstagnachmittag mit seinem motorisierten Zweirad

in der Friedberger Straße in Dortelweil in den Kreisverkehr ein. Von

der Theodor-Heuss-Straße kommend fuhr eine 44-jährige Frankfurterin

mit ihrem Skoda ebenfalls gegen 15.30 Uhr in den Kreisverkehr ein,

übersah vermutlich den Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen.

Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

*

Ungewöhnliche Parksituation und einige Straftaten

Büdingen: Dass da etwas nicht stimmen konnte, merkte ein Passant

in der Düdelsheimer Straße am Ortsausgang von Büdingen heute Morgen

sehr schnell, als er um 05 Uhr einen Polo schräg auf zwei anderen

Autos „parkend“ sah. Er verständigte die Polizei, die nach und nach

die ungewöhnliche Parkposition aufklärte. Es stellte sich heraus,

dass der Polo nur durch einen Unfall in die Situation geraten sein

konnte. Auf der Bundessstraße 457 von Büdingen in Richtung Büches

fahrend, verlor der Fahrer offenbar kurz vor dem Ortsausgang die

Kontrolle über den PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab auf den

angrenzenden Radweg, prallte gegen eine Schutzplanke, schleuderte mit

seinem PKW über den Weg und kam schließlich auf einem tiefer

liegenden Parkplatz auf den geparkten Autos zum Stehen. Nach dem

Unfall machte sich der Fahrzeugführer davon und nahm dabei auch die

Kennzeichen seines Autos mit, wohl in der Hoffnung so nicht so

schnell ermittelt werden zu können. Da hatte er jedoch zu kurz

gedacht. Schnell kamen die Polizisten auf den Halter des Fahrzeuges

und hatten damit einen Namen vor sich, den sie bereits vom Abend

zuvor kannten. Der 24-jährige Fahrzeughalter aus Büdingen war bereits

gegen 22.50 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, als er mit einem

Holzkeil ein geparktes Auto beschädigte. Die Polizei nahm als die

Fahndung nach dem Mann auf, der nun als Fahrer des verunfallten Polos

in Betracht kam und hatte schnell Erfolg. Gegen 06 Uhr konnte der

24-Jährige mit einer halbleeren Schnapsflasche in der Hand in der

Innenstadt von Büdingen angetroffen werden und musste die Beamten zur

Dienststelle begleiten. Deutlich unter Alkoholeinfluss stehend,

folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Nun wird nicht nur wegen der Sachbeschädigung am Dienstagabend,

sondern auch wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, der

Unfallflucht und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ermittelt, da für den Polo vermutlich kein Versicherungsschutz mehr

besteht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 8500 Euro. Die

Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht Zeugen des Unfalls und

bittet um weitere Hinweise.

*

Reifen geklaut

Florstadt: Auf einem Gewerbegrundstück In der Grobach machten sich

Diebe zwischen Ostersonntag, 21.30 Uhr, und Ostermontag, 10 Uhr, zu

schaffen. Sie bogen einen Zaun auf, öffneten gewaltsam einen

Baucontainer und entwendeten daraus vier Sätze Reifen. Die Polizei in

Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger

Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Portemonnaie beim Einkauf gestohlen

Friedberg: Ein Diebespärchen entwendete am Dienstagmorgen, gegen

09 Uhr, das Portemonnaie einer 25-Jährigen Reichselsheimerin im C&A

auf der Kaiserstraße. Das Pärchen nahm die kurz unbeaufsichtigt

gelassene Handtasche der Reichelsheimerin an sich und nahm im Schutz

der Kleiderständer das Portemonnaie heraus. Mit diesem konnten die

Diebe die Flucht ergreifen. Mann und Frau werden als etwa 50 Jahre

alt, 1.60m groß und dicklich beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare

und trug einen grauen Jogginganzug. Sie hatte lange dunkle Haare,

trug ein helles Oberteil und einen dunklen Rucksack, außerdem eine

lilafarbene Sonnenbrille. Um Hinweise auf das Pärchen bittet die

Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Aufeinander geschoben

Rosbach: Von der Autobahn 5 kommend in Richtung Friedberg fuhr

eine 26-jährige Frankfurterin am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr,

mit ihrem VW. In Höhe des Beinhardshofs wollte sie einen auf der

linken Spur fahrenden LKW rechts überholen und fuhr dabei auf den

Audi eines 53-jährigen Wölfersheimer auf, der auch auf der rechten

Spur unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf

den vorausfahrenden Kleintransporter eines 25-jährigen Grebenhainers

geschoben. Die Frankfurterin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Audi und VW mussten abgeschleppt werden.

*

Farbschmierereien in Unterführung

Rosbach: In der Unterführung der Bundesstraße 455 in der

Bahnhofstraße in Ober-Rosbach schmierten Unbekannte mit schwarzer und

blauer Farbe. Ein Hakenkreuz und ein angewinkelter Arm sind dort

beispielsweise zu sehen. Am 04. April konnte die Schmiererei erstmals

festgestellt werden, wann sie entstand ist unklar. Hinweise hierzu

nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

