POL-K: 190424-1-K Auf Kontrahenten eingestochen – Fahndungsbilder

Köln (ots) –

Mit Bildern aus einem sozialen Netzwerk fahndet die Polizei Köln

nach einem Mann, der am Mittwochabend (7. November) im Stadtteil Kalk

einen Obdachlosen (24) mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt

haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Aussage des Verletzten (24) soll der Unbekannte ihn gegen 19

Uhr auf der Kalk-Mülheimer-Straße um eine Zigarette gebeten haben.

Das Nein habe der Unbekannte mit mehreren Stichen in den Oberkörper

und einen Arm quittiert. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur

Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf einem Facebook-Profilfoto erkannte der 24-Jährige den Täter

wieder. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln

die Veröffentlichung des Profilfotos für die Fahndung an.

Die Kriminalpolizei Köln fragt:

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu dessen Identität und/oder

Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11, Telefonnummer 0221

229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Köln | Publiziert durch presseportal.de.