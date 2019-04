FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg löscht brennenden PKW

Gevelsberg (ots) –

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem brennenden PKW

auf der Hagenerstraße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte

brannte ein auf der Fahrbahn stehender PKW bereits in voller

Ausdehnung und das Feuer griff auf umstehend geparkte Autos über. Die

Feuerwehr setzte umgehend zur Brandbekämpfung Schaum ein und konnte

so den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Fahrer des

brennenden PKW, welcher aus Hagen kommend Richtung Innenstadt

unterwegs war, konnte sich rechtzeitig aus seinem Auto retten und

blieb unverletzt. Ein weiterer PKW wurde ebenfalls schwer durch das

Feuer beschädigt und zwei weitere leicht. Die Hagenerstrasse wurde im

Einsatzbereich während der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen

komplett gesperrt.

