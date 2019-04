LPI-SLF: Zeugen gesucht – Diesel aus LKW-Tank entwendet

Mielesdorf, Saale-Orla-Kreis (ots) – Am Dienstag, den 23.04.2019,

kam es zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in Mielesdorf zu einem

Dieseldiebstahl. Der unbekannte Täter öffnete den Tankdeckel des LKWs

und entwendete ca. 200 Liter Diesel. Zeugen werden gebeten, sich mit

möglichen Hinweisen zu dem Tathergang, Tatfahrzeug oder Täter, an die

Polizei Saale-Orla zu wenden. (Telefon: 03663-4310)

