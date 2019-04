FW-BN: Zimmerbrand in Bonn-Auerberg

Bonn (ots) –

Bonn-Auerberg; 23. April 2019; 18:27 Uhr. Feuerwehr und

Rettungsdienst Bonn wurden am Dienstagabend zu einem Zimmerbrand in

einem Mehrfamilienhaus in der Stockholmer Straße in Bonn-Auerberg

alarmiert. Dort brannte es in einer Wohnung im Kinderzimmer. Beim

Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hatten die Bewohner

die Brandwohnung bereits verlassen. Der Brand konnte schnell gelöscht

werden und die Ausbreitung auf weitere Zimmer verhindert werden. Im

Anschluss an die Löscharbeiten wurde die betroffene Wohnung durch die

Feuerwehr entraucht. Ein Transport der Bewohner durch den

Rettungsdienst ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Einsatz

waren die Löscheinheit der Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug der

Feuerwache 2, die Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr,

ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Bonn.

