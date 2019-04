FW Menden: Hungrige Schlange wird durch Feuerwehr gerettet

Menden (ots) –

„Tierrettung – 1,5m lange Schlange im Garten“, so das

Einsatzstichwort für die Feuerwehr Menden am Dienstagnachmittag in

der Lürbke.

Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht: Die Schlange, im

Übrigen eine heimische Ringelnatter, hatte sich in einer Kröte

verbissen und steckte mit dem Kopf samt Kröte im Maul in einem Loch.

In dieser Lage ging es für das Reptil weder vor noch zurück. Behutsam

gelang es den Feuerwehrleuten, den Kiefer aus der Kröte zu lösen und

die Schlange so aus ihrer Zwangslage zu befreien. Anschließend konnte

die Natter gesund, aber nach wie vor hungrig, wieder in der Natur

ausgesetzt werden.

