POL-PDLD: Sachbeschädigung

Billigheim-Ingenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter fuhren im

Zeitraum vom 21.04.2019, 20:00 Uhr bis 22.04.2019, 07:50 Uhr, in der

Gemarkung Billigheim-Ingenheim, auf einem dortigen Rübenacker herum.

Hierdurch entstand an der Rübenernte des Geschädigten ein Schaden von

ca. 400,-Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau

unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.