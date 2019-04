FW Königswinter: Aussergewöhnlicher Tierrettungseinsatz in Königswinter

Königswinter (ots) –

Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu

einem aussergewöhnlichen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Ein Pfau

war Passanten aufgefallen. Die Feuerwehr unterstützte bei dem Versuch

das Tier ein zu fangen. Dies gelang letztendlich nicht.

Aus einem privaten Gehege war der große prachtvolle Vogel zuvor

ausgebrochen. Als das Tier auf einem Mehrfamilienhaus in Königswinter

– Niederdollendorf gerade seine Freiheit genoss, wurden Passanten

aufmerksam. Sie wählten den Notruf, weil Sie befürchteten, dass der

Pfau vom Dach stürzen könnte. Zur Hilfeleistung, der anfangs etwas

unklaren Lage, alarmierte die Leitstelle die Löschgruppe

Niederdollendorf. Den Einsatzkräften war klar, dass das Tier nicht

wild in der Siedlung leben würde. Zur Unterstützung wurde die

Drehleiter des Löschzuges Altstadt gerufen. Einsatzkräfte versuchten

den Vogel auf dem Dach ein zu fangen. Da das Tier eine andere

Vorstellung von der Nachmittagsgestaltung hatte, flüchtete es zu

einem nahegelegenen Fabrikgelände. Dort unternahmen die Einsatzkräfte

einen weiteren Einfangversuch. Da dies nicht gelang, sollte der

Einsatz nun abgebrochen werden. Pfauen können nur sehr schlecht und

kurze Strecken fliegen. Unbeholfen flatterte der Pfau in Richtung

Schnellfahrstraße. Auf der B42 landete der schlechte Flieger mitten

im Verkehr. Es kam zu kritischen Situationen beim Bremsvorgang von

Fahrzeugen. Die Situation spitzte sich kurz weiter zu, als die Flucht

im Anschluss weiter über die Stadtbahnlinie im Tunnel verlief.

Mitarbeiter der Bonner Stadtwerke veranlassten eine Langsamfahrt der

Stadtbahn. Nach einem Absuchen des Gleiskörpers konnte der Pfau nicht

aufgefunden werden. Der Einsatz der Feuerwehr wurde nach rund 1,5

Stunden abgebrochen. Im Einsatz waren ab 13:04 Uhr die Löschgruppe

Niederdollendorf und die Drehleiter des Löschzuges Altstadt.

