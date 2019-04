POL-SI: Wohnungseinbruchsradar vom 15.04.2019- 21.04.2019

Kreispolizeibehörde Siegen- Wittgenstein (ots) –

Wir informieren Sie über die fortlaufende Entwicklung der

Einbruchskriminalität in Siegen-Wittgenstein und geben Ihnen dabei

einen Überblick, wo in unserem Kreisgebiet eingebrochen wurde. Die

Auflistung erfolgt einmal wöchentlich (montags) und nach betroffenen

Gemeinden differenziert.

Auf der Übersichtskarte (Wohnungseinbruchradar) sind die

Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche verzeichnet. Die genauen

Straßen und Hausnummern der Tatorte sind aus Datenschutzgründen nicht

erkennbar.

Neben dem Wohnungseinbruchsradar berichten wir auch im Rahmen von

Pressemeldungen über Wohnungseinbrüche. Dort werden weitere Details

zu einzelnen Taten, Tatorten und möglichen Tatverdächtigen genannt.

Wohnung sichern!

Aufmerksam sein!

110 wählen!

Das sind die entscheidenden drei Handlungsempfehlungen für alle

Bürger im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher.

Die Polizei Siegen-Wittgenstein möchte, dass sich die Menschen in

unserer Region in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen. Dazu

gehört, dass Sie über die fortlaufende Entwicklung der

Einbruchskriminalität informiert sind. Wir hoffen, dass sich unsere

Bürgerinnen und Bürger noch stärker mit dem Thema „Wohnungseinbrüche“

beschäftigen, wenn sie sehen, dass in ihrem „Viertel“ eingebrochen

worden ist. Dabei denken wir u.a. an die Verbesserung der materiellen

Tür- und Fenstersicherungen, an den wachsamen Nachbarn

(„Neighbourhood-Watching“) sowie an das sofortige Wählen der „110“

bei verdächtigen Wahrnehmungen.

Der Wohnungseinbruchsradar versteht sich insofern als Zusatz zu

der Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ Er soll

verdeutlichen, wo in der jüngsten Vergangenheit eingebrochen wurde

und somit auch indirekt zur Aufklärung dieser Straftaten beitragen.

Die Ermittler der Kriminalkommissariate erhoffen sich durch den

Einbruchsradar auch sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen im

Zusammenhang mit eben diesen Tatorten.

Weitergehende Informationen rund um den Schutz vor

Wohnungseinbruch erhalten Sie telefonisch während der normalen

Bürodienstzeiten bei unserem Kommissariat für Kriminalprävention

unter 0271/7099-4800 oder auf unserer Kampagnenseite „Riegel vor!

Sicher ist sicherer!“

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271-7099-1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein | Publiziert durch presseportal.de.