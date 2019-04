FW-OB: Einsatzbilanz der Feuerwehr Oberhausen am Osterwochenende / Ein Toter nach einem Verkehrsunfall und kleinere Brände nach Osterfeuern

Oberhausen (ots) –

Nach einem Verkehrsunfall auf der Lantermannstraße in Buschhausen

verstarb am Samstag der Fahrer später im Krankenhaus. Auch sein Hund,

der ihn im Fahrzeug begleitete, erlag auf dem Weg in die Tierklinik

seinen Verletzungen.

Fünf Kleinbrände im gesamten Stadtgebiet nach Osterfeuern sowie

kleinere Grasnarbenbrände verzeichnete die Oberhausener Feuerwehr am

Wochenende. Sie konnten allerdings mit Kleinlöschgeräten schnell

gelöscht werden.

In einer Schule im Ortsteil Alt-Oberhausen brannten am Karfreitag

Papierhandtücher im 1. Obergeschoss. Ein Anwohner meldete zuvor eine

leichte Rauchentwicklung aus der Schule. Auch hier waren die

Brandschützer schnell zur Stelle und löschten mit einer Kübelspritze

den Entstehungsbrand.

Am Ostermontag wurden der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen

verdächtige Geräusche in einem Wohngebäude gemeldet. Die

Einsatzkräfte evakuierten vor Ort das Gebäude und verständigten zur

weiteren Begutachtung die Experten von der Bauaufsicht der Stadt.

Drei Bewohner konnten im Anschluss nicht zurück in ihre Wohnungen und

kamen bei Verwandten unter. Ob und wie weit das Gebäude

einsturzgefährdet ist, wird jetzt durch Fachleute überprüft. Zu dem

schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge am Samstag fuhr die

Oberhausener Feuerwehr über das Wochenende insgesamt 106

Krankentransporte und 144 Notfalleinsätze. (JP)

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Oberhausen | Publiziert durch presseportal.de.