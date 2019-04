POL-SO: Soest – Spielzeugpuppen aufgefunden

Soest (ots) –

Vor wenigen Wochen wurde eine Sammlung von Spielzeugpuppen in

einem kleinen Wald im Soester Nordosten aufgefunden. Diese waren dort

an Bäume gebunden und zur Schau gestellt worden, wobei an ihnen

diverse Verletzungsbilder nachgestellt waren. Bislang liegen keine

Hinweise auf eine Straftat vor. Der Ersteller dieses Szenarios ist

der Polizei nicht bekannt. Um die genauen Umstände für dieses Handeln

zu ergründen, hält die Polizei die Ermittlung des Verursachers für

notwendig. Sofern jemand sachdienliche Angaben zu diesem skurrilen

Fund machen oder Hinweise auf den Urheber geben kann, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei Soest unter der Telefonnummer

02921-91000 zu melden. (reh)

