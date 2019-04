POL-WAF: Beelen – Erst Opfer einer Körperverletzung, dann Verkehrsunfall unter Einfluss von Drogen verursacht

Warendorf (ots) – Am 22.04.2019, gegen 21.05 Uhr, kam es in Beelen

an der Eimündung Warendorfer Straße Ecke Greffener Straße, zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Beelener und einer

74-jährigen Sassenbergerin. Der 20-jährige bog von der Greffener

Straße auf die Warendorfer Straße ein und übersah eine auf der

Warendorfer Straße in Richtung Warendorf fahrende 74-jährige aus

Sassenberg. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Durch

den Unfall entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der

Beelener setzte seine Fahrt zunächst fort, hielt dann aber an der

Einmündung Kirchstraße. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die

Beamten der Wache Warendorf Hinweise auf Drogenkonsum beim

20-jährigen fest. Zudem wies er Verletzungen auf, die nicht vom

Unfall stammen konnten. Der Beelener wurde zunächst zur Wache

Warendorf gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein beschlagnahmt. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben,

war der 20-jährige vor dem Unfall Opfer einer Körperverletzung

geworden. Auf dem Schulhof an der Greffener Straße war er mit

mehreren Personen in Streit geraten. Die Täter brachten ihn mit

Schlägen zu Boden und schlugen noch auf ihn ein, als er bereits am

Boden lag. Der 20-jährige erlitt dabei mehrere leichte Verletzungen.

Anschließend begab sich der Beelener zu einem am Platz abgeparkten

Quad und zerstach dessen Reifen. Immer noch unter dem Einfluss des

Geschehenen, fuhr er mit seinem PKW auf die Beteiligten der

Schlägerei zu. Diese wichen dem PKW aus und wurden nicht verletzt.

Anschließend verließ er mit seinem Ford den Platz und kollidierte mit

dem Fahrzeug der 74-jährigen Sassenbergerin. Den Beelener erwarten

nun eine Reihe von Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.