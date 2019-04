POL-ME: Pkw rammt Hauswand von Altenheim -Langenfeld- 1904132

Mettmann (ots) –

Am 22.04.2019, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Erkratherin

mit einem Pkw Toyota die Richrather Straße in Langenfeld in Richtung

Innenstadt. An der Kreuzung Richrather Straße, Solinger Straße,

Theodor-Heuss-Straße bog sie nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße

ab und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das

Fahrzeug. Während des Abbiegevorgangs touchierte das Fahrzeug

zunächst eine Verkehrsinsel und kam dann im weiteren Verlauf von der

Fahrbahn nach rechts ab, wo es mit einem Baum kollidierte und dann

mit der Hauswand des dortigen Altenheims. Das Fahrzeug kippte hierbei

auf die Fahrerseite. Die Fahrzeugführerin und ihre 16-jährige

Beifahrerin aus Erkrath konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug

befreien und waren nur leicht verletzt. Der Anprall am Gebäude war so

stark, dass Ziegelsteine in das Gebäude gedrückt und ein

Fensterrahmen verformt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt im

niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug, welches einen

Totalschaden erlitt, musste von einem Abschleppdienst aufgerichtet

und abtransportiert werden. Die Insassinnen des Unfallwagens wurden

vorsorglich ins Krankenhaus verbracht und dort untersucht. Für die

Dauer der Unfallaufnahme wurde die Theodor-Heuss-Straße gesperrt.

