LPD-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Personen

Weimar (ots) –

Seit Montag, den 22.04.2019, gegen 11.15 Uhr werden die 38-jährige

Anja Reitzenstein und ihre 3-jährige Tochter, Martha Reitzenstein,

vermisst. Letztmalig wurden sie an einem Hotel in der Belvederer

Allee in Weimar gesehen.

Frau Reitzenstein kann wie folgt beschrieben werden:

– 172 cm groß

– ca. 65 kg schwer

– schlank

– dunkelblonde schulterlange Haare

– beigefarbener gelöcherter Mantel

– bunt gemusterter Rock

– schwarze Leggings

Die Tochter der Frau Reitzenstein wurde zuletzt in roter Bekleidung

gesehen. Sie ist ca. 100 cm groß und hat dunkle Haare mit zwei

Zöpfen. Möglicherweise sind beide in einem grauen Pkw Audi A4 (B6)

unterwegs.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt beider nehmen die

Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643/ 8820 sowie

jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeidirektion

Landeseinsatzzentrale

Telefon: 0361 662 700 777

E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeidirektion, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeidirektion | Publiziert durch presseportal.de.