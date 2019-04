POL-PPWP: Kleinkind befreit

Erzenhausen (ots) –

Das heute Nachmittag in ein drei Meter tiefes Leerrohr gestürzte

Kleinkind konnte von den Rettungskräften gegen 18 Uhr befreit werden.

Die Feuerwehr hatte mit einem Kleinbagger das Rohr bis zur maximalen

Reichweite der Maschine freigelegt. Die restlichen Zentimeter wurden

dann per Hand ausgehoben. Nachdem das Rohr aufgetrennt war, konnte

der 17 Monate alte Junge nach erstem Anschein unverletzt gerettet

werden. Das Kleinkind wurde durch den Rettungsdienst vor Ort

ausgiebig untersucht und zur Beobachtung in die Homburger Uniklinik

eingeliefert. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr, als die Mutter

mit dem Jungen und seinem Bruder im Garten spielte. In einem

unbeaufsichtigten Moment entfernten die Kinder die Abdeckung des

Rohres und der Junge stürzte in die Tiefe, was zu dem Großeinsatz

führte. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch das Technische

Hilfswerk vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Westpfalz | Publiziert durch presseportal.de.