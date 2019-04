FW-BN: Feuer in einem Hochhaus in Tannenbusch

Bonn (ots) –

Bonn- Tannenbusch, 22.04.2019, 16:13 Uhr, Am Sonntagnachmittag

wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Feuer in einem Hochhaus alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im 3. OG auf einem Balkon

brannte. Durch eine geplatzte Scheibe drang Rauch in den Flur. Die

Anwohner der betroffenen Etage hatten bereits vor Eintreffen der

Feuerwehr das Gebäude verlassen. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit

einem Löschrohr zur Brandbekämpfung vor, während weitere Trupps den

Treppenraum sowie die betroffene Etage und die darüber liegenden

Etagen auf Personen und Rauchausbreitung kontrollierten. Hierzu wurde

unter anderem auch eine Drehleiter eingesetzt. Parallel wurde ein

Lüfter in Betrieb genommen, um das Gebäude zu entrauchen und

Rettungswege rauchfrei zu halten. Insgesamt waren rund 35

Einsatzkräfte der Feuerwache 1, 2, der Löscheinheit Buschdorf und der

Führungsdienst im Einsatz.

