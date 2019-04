POL-MI: Kutsche stürzt um – zwei verletzte Personen

Petershagen (ots) –

22.04.2019, 15:03 Uhr Eine 70-jährige Führerin einer

Einspännerkutsche befuhr in Petershagen-Heimsen einen Feldweg entlang

der Bahnlinie. Auf dem Kutschbock saß ein 25-jähriger Mitfahrer. Da

das Pferd plötzlich scheute und in Panik geriet, lenkte sie die

Kutsche auf einen angrenzenden Acker und versuchte, durch fahrende

Kreise das Pferd zum Anhalten zu bewegen. Dabei stürzte die Kutsche

um und verletzte die 70-Jährige schwer und den Mitfahrer leicht.

Beide wurden nach Erstversorung durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Die besagte Kutsche wurde total beschädigt. Das

Pferd blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens

3.000.- Euro.

