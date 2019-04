POL-STD: Grillhütten im Nottensdorfer Freizeitpark abgebrannt

Stade (ots) –

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 13:20 h ist in Nottensdorf im

dortigen Freizeitpark eine ca. 5 x 5 Meter große Grillhütte aus

bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Trotz des schnellen Einsatzes der ca. 30 eingesetzten

Feuerwehrleute aus den Ortswehren Nottensdorf, Bliedersdorf und

Horneburg konnte die Hütte nicht rechtzeitig gelöscht werden, sie

brannte vollständig nieder. Auch zwei angrenzende Hütten und ein

Unterstand wurden durch den Brand erheblich in Mitleidenschaft

gezogen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte aus Buxtehude und Tatortermittler aus Stade haben

vor Ort die ersten Ermittlungen zur Btrandursache aufgenommen, genaue

Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten des

Polizeikommissariats Buxtehude erwartet, die in den kommenden Tagen

anlaufen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandausbruch geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der

Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Stade | Publiziert durch presseportal.de.