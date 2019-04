LPI-GTH: 4 Brände binnen kurzer Zeit

Gotha (ots) – Am Sonntagmorgen zwischen 02:45 und 04:30 Uhr kam es

im Stadtgebiet Gotha zu 4 Bränden. Durch bisher unbekannte Täter

wurden in der Friedrich-Ebert-Straße eine Gartenlaube, in der Gothaer

Straße der Auflieger eines Sattelzuges, in der Schlichtenstraße ein

leerstehendes Wohnhaus und ein Gebüsch in der Gotthardstraße in Brand

gesetzt. Ob die Brände miteinander in Verbindung stehen kann derzeit

nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen

aufgenommen. Durch die Brände entstand ein Sachschaden von über

100.000,- Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die

Polizei sucht auf diesem Wege Zeugen, welche Angaben zu dem Täter bzw

dem Tathergang machen können. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Gotha | Publiziert durch presseportal.de.