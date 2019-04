POL-PDWO: Brand auf Balkon

Worms Innenstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

ereignete sich in der Alzeyer Straße in Worms ein Brand auf dem

Balkon des dortigen Mehrfamilienhauses. Der Brand brach vermutlich im

2.Obergeschoss aus. Durch herabfallende Gegenstände fingen gelagerte

Stoffe auf dem Balkon des Erdgeschoss ebenfalls Feuer. Der Brand

konnte schnell gelöscht werden, sodass lediglich ein Rollladen

beschädigt wurde.

Im Rahmen der Löscharbeiten durch Anwohner zog sich eine Person

beim Ausstellen der Gasleitung eine Platzwunde am Kopf zu und wurde

medizinisch versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Zum momentanen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zur Entstehung des

Brandes.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Worms | Publiziert durch presseportal.de.