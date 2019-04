POL-PPMZ: Mainzer Rheinfrühling verläuft friedlich

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Ostersonntag registrierte die Polizei

ein hohes Besucheraufkommen entlang der Festmeile am Rheinufer. Auch

am Osterwochenende zeigte die Polizei durch Fußstreifen Präsenz und

musste nur vereinzelt tätig werden. Gegen 22:15 Uhr stellten die

Polizeibeamten eine 16-jährige Heidesheimerin fest, die so stark

alkoholisiert war, dass sie nicht mehr ansprechbar war. Die

16-jährige wurde an den Rettungsdienst übergeben. Gegen 22:30 Uhr kam

es im Bereich eines Fahrgeschäfts zu einer Auseinandersetzung

zwischen einer 17- und einer 18-jährigen. Nachdem die 18-jährige die

17-jährige gekratzt und beleidigt hatte, mischten sich Freunde und

Verwandte in die Auseinandersetzung ein. Polizei und

Sicherheitsdienst gelang es, die Beteiligten zu trennen. Insgesamt

nahm die Polizei fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzung und

Beleidigung auf.

