POL-DEL: Polizei Brake: Aufbruch von Staubsaugerautomaten in Jade

Delmenhorst (ots) – Aufbruch von Staubsaugerautomaten 26349 Jade,

Am Esch 20.04.2019 (18:30 Uhr) bis 22.04.2019 (09:00 Uhr)

In einer SB-Waschhalle in der Gemeinde Jade, Ortsteil Jaderberg,

ist es am Osterwochenende zu einem Aufbruch von insgesamt 3

Staubsaugerautomaten gekommen. Die unbekannte Täterschaft hebelte die

Automaten auf dem Gelände der Waschhalle in der Straße Am Esch auf

und erbeutete ca. 30 EUR Bargeld. Für die eher gering ausfallende

Beute verursachten die Täter an den Automaten jedoch einen

Sachschaden von insgesamt ca. 1500 EUR. Der Tatzeitraum liege nach

ersten Erkenntnissen zwischen dem 20.04.2019, 18:30 Uhr, und dem

22.04.2019, 09:00 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird

gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 oder

Polizei Jade unter Tel.: 04454/1737 zu melden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch | Publiziert durch presseportal.de.