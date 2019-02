FW-EN: Gasgeruch in Wohnhaus

Breckerfeld (ots) –

Datum: 20.02.2019/

Uhrzeit: 22:18 Uhr/

Dauer: ca. 45 Minuten/

Einsatzstelle: Lorenzheider Weg/

Einheiten: Löschgruppe Delle / Löschzug Breckerfeld / Rettungsdienst/

Bericht (lb): Am Mittwochabend, um 22:18Uhr, wurde die Feuerwehr

Breckerfeld, unter dem Alarmstichwort Gasgeruch, in den Lorenzheider

Weg alarmiert.

Bei der Erkundung, mit CO-Warnmeldern, konnte jedoch keine

Feststellung gemacht werden. Aus Sicherheitsgründen, wurde die

Gaszufuhr allerdings abgestellt. Außerdem wurde ein Installateur zur

weiteren Überprüfung verständigt. Der Einsatz endete, mit der Ankunft

in den Gerätehäusern, gegen 23 Uhr.

