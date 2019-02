POL-PDNW: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer vom 18.02.2019

Battenberg (Pfalz) (ots) – Am Mittwoch, 20.02.2019 um 22:00 Uhr

teilte das Ludwigshafener Krankenhaus, in das der schwerverletzte

Motorradfahrer am Montag eingeliefert wurde, mit, dass er an seinen

schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zum

Unfallhergang dauern weiter an.

