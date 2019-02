POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Brand eines Gartenhauses

Mannheim (ots) – Zu einem Gartenhausbrand kam es kurz nach 19.00

Uhr in einer Kleingartenanlage in Mannheim-Neuhermsheim. Beim

Eintreffen der Feuerwehr stand das Gartenhaus bereits voll in

Flammen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim und die Freiwilligen

Feuerwehren Neckarau und Nord konnten ein Übergreifen auf angrenzende

Gartenhäuser verhindern. Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt

nicht im Gebäude. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

