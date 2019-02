POL-BS: Abgebrühter Diebstahl aus Fahrradkorb – Täter gestellt

Braunschweig (ots) –

Braunschweig, Celler Straße 18.02.2019, 16.35 Uhr

Der zivilen Polizeistreife war der Mann schon aus vorherigen

Einsätzen bekannt. Auch diesmal beobachteten sie ihn bei einem

Diebstahl.

Am Montagnachmittag fuhr die 66-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem

Radweg der Celler Straße. Ihre Sporttasche hatte sie in ihren

Fahrradkorb gelegt und mit dem Henkel am Sattel befestigt.

Dies hielt den 33-Jährigen Mann aber nicht davon ab, die Tasche

der Frau während der Fahrt nach Wertsachen zu durchsuchen. Er fuhr

mit seinem Fahrrad gerade soweit an das Rad der Geschädigten heran,

dass er nicht von ihr gesehen wurde, aber dennoch in die Tasche

greifen konnte.

Die Polizisten beobachteten, wie der Mann dreimal in die

Sporttasche der Radfahrerin griff.

Die Polizei konnte den Täter nach kurzer Flucht stellen und unter

Widerstand festnehmen. Der 33-Jährige hatte sein Fahrrad gegen den

Polizeibeamten geworfen und ihn anschließend mit der Faust

geschlagen. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt.

Die Frau konnte auch noch angehalten werden, um ihr von den

Ereignissen zu berichten. Sie gab an, dass sich in ihrer Tasche keine

Wertsachen befunden hatten und glücklicherweise nichts fehlen würde.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und des

tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

